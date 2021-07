Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Nouvelle annonce de taille sur l'avenir de Kylian Mbappé !

Publié le 28 juillet 2021 à 8h45 par La rédaction

Kylian Mbappé ne voudrait pas prolonger son contrat avec le PSG. Le club de la capitale n'a désormais plus que deux options: prolonger son joyau ou le voir partir libre. Un prétendant est prêt à profiter de la situation.

Il l'aurait lui même annoncé à son entraîneur, Kylian Mbappé ne souhaite pas poursuivre son bail au PSG. En juin 2022, au plus tard, il veut avoir quitté le Camp des Loges. Une décision difficile à accepter pour le club de la capitale qui a investi 180M€ en 2018 sur le jeune attaquant Français. Le PSG est condamné à faire un choix : vendre le joueur maintenant pour tenter de récupérer une partie de la somme ou le garder un an mais le laisser partir libre de tout contrat et sans la moindre indemnité.

Le Real Madrid ne lâche pas Mbappé