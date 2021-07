Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Les confidences de Memphis Depay sur les dessous de son choix !

Publié le 28 juillet 2021 à 7h30 par La rédaction

Arrivé libre cet été en provenance de l’OL, Memphis Depay a enfin réalisé son rêve en rejoignant le FC Barcelone. L’attaquant néerlandais en a dit plus sur son choix.

Si le FC Barcelone a encore plusieurs dossiers à régler en interne comme le cas Antoine Griezmann ou encore la prolongation de Lionel Messi, Joan Laporta réalise tout de même un mercato actif. Le club catalan s’est notamment renforcé dans le secteur offensif cet été avec les arrivés de Sergio Agüero et Memphis Depay. Ce dernier a rejoint le FC Barcelone librement après avoir 5 saisons à l’OL, et connaît très bien l'entraineur blaugrana, Ronald Koeman. Memphis Depay s’est d’ailleurs exprimé récemment sur son choix de rejoindre le FC Barcelone.

« C'est un grand club, je pense qu'il convient à ma façon de jouer et j'aime cette ville »