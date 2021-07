Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : La nouvelle sortie forte de Memphis Depay sur son arrivée au Barça !

Publié le 27 juillet 2021 à 21h30 par B.C.

Recruté cet été par le FC Barcelone, Memphis Depay se montre satisfait de ses premiers jours chez les Blaugrana.

En proie à de grosses difficultés financières, le FC Barcelone doit faire preuve d’imagination pour recruter cet été. Alors qu’il doit encore se séparer de plusieurs joueurs pour renflouer les caisses et alléger la masse salariale, Joan Laporta a notamment mis la main sur Memphis Depay, l’une des priorités de Ronald Koeman depuis son arrivée au Barça. L’international néerlandais est arrivé libre de tout contrat en provenance de l’OL et a fait ses débuts le week-end dernier, en match amical face à Gérone lors duquel il a inscrit son premier but. À l’occasion d’un entretien à paraître ce mercredi dans les colonnes de Mundo Deportivo , Memphis Depay est revenu sur son intégration chez les Blaugrana .

« C'est ce dont j'avais besoin »