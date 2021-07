Foot - Barcelone

Barcelone : Memphis Depay rend un grand hommage à Antoine Griezmann !

Publié le 25 juillet 2021 à 10h00 par T.M.

Buteur pour son premier match avec le FC Barcelone, Memphis Depay a notamment tenu à remercier Antoine Griezmann.

Ce samedi, le FC Barcelone poursuivait sa préparation avec une rencontre amicale face au Gérone FC. Une rencontre qui a permis de voir pour la première fois Memphis Depay sous la tunique blaugrana. Arrivé libre de l’OL, le Néerlandais a donc officiellement lancé sa nouvelle aventure en Catalogne. Et quoi de mieux que de débuter avec un but pour Depay. Entré en jeu, le joueur de Ronald Koeman s’est donc distingué en faisant trembler les filets en fin de match. Un but sur penalty que Memphis Depay a dédié à Antoine Griezmann, qui lui a donné cette occasion de briller pour sa première.

« Un super état d’esprit »