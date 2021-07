Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Enorme coup de froid pour Longoria avec Daniel Wass !

Publié le 27 juillet 2021 à 22h15 par T.M.

Parmi les prochaines recrues annoncées à l’OM, on retrouve notamment le nom de Daniel Wass. Mais cela serait sans compter sur Valence.

Après avoir déjà recruté 8 joueurs cet été, Pablo Longoria voudrait encore apporter du sang neuf du côté de l’OM. Et dernièrement, deux dossiers semblaient particulièrement être avancés, celui de Pol Lirola et celui de Daniel Wass. D’ailleurs, concernant ce dernier, encore sous contrat jusqu’en 2022 avec Valence, Longoria expliquait ce lundi en conférence de presse : « On a beaucoup de respect pour ce joueur que j'ai connu à Valence. Il y a un intérêt qu'on a transmis au joueur et au club de Valence. Mais comme toujours ce sont des négociations difficiles ». L’intérêt de l’OM est donc réel, mais Wass serait encore loin de quitter le club Che.

Une prolongation pour Wass ?