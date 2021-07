Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un scénario catastrophe à la Rabiot pour Kylian Mbappé ?

Publié le 27 juillet 2021 à 19h45 par A.D.

Libre de tout contrat le 30 juin 2022, Kylian Mbappé aurait d'ores et déjà décidé de ne pas prolonger avec le PSG. Dans le cas où son numéro 7 lui annonçait son envie de plier bagages, la direction du PSG aurait deux choix : le vendre cet été ou le mettre au placard, à l'instar d'Adrien Rabiot, la saison prochaine.

Arrivé à l'été 2017, Kylian Mbappé n'a plus qu'une année d'engagement avec le PSG. En fin de contrat le 30 juin 2022, le champion du monde français aurait d'ores et déjà décidé de ne pas prolonger avec le club de la capitale. Alors que le Real Madrid serait en embuscade pour Kylian Mbappé, la direction du PSG pourrait être confrontée à un énorme dilemme cet été.

Kylian Mbappé au placard la saison prochaine ?