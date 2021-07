Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ancelotti espère un énorme geste de Kylian Mbappé !

Publié le 27 juillet 2021 à 13h15 par A.D.

En fin de contrat le 30 juin 2022, Kylian Mbappé aurait décidé de ne pas prolonger avec le PSG. Plus que jamais en embuscade pour le champion du monde français, le Real Madrid espérerait que le joueur résistera face à la pression parisienne pour avoir davantage de chances de le signer. Toutefois, Florentino Pérez et Carlo Ancelotti seraient conscient qu'il leur faudra de la patience et que le transfert de Kylian Mbappé ne pourra se concrétiser que dans les derniers instants du mercato.

Libre de tout contrat dans moins d'un an, Kylian Mbappé aurait enfin pris sa décision. Alors qu'il voudrait plus que jamais rejoindre le Real Madrid, le numéro 7 du PSG n'aurait pas l'intention de prolonger avec son club. Dans cette optique, Nasser Al-Khelaïfi et Leonardo seraient dos au mur, contraints de vendre Kylian Mbappé pour éviter un départ à 0€ à l'été 2022. A l'affût pour rafler la mise lors de ce mercato estival, Florentino Pérez et Carlo Ancelotti compteraient sur le joueur pour obtenir gain de cause.

Le Real Madrid compte sur Kylian Mbappé