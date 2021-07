Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L’énorme décision du Real Madrid pour Kylian Mbappé !

Publié le 27 juillet 2021 à 7h45 par B.C.

Bien décidé à ne pas prolonger avec le PSG, Kylian Mbappé est plus que jamais la priorité du Real Madrid. D’ailleurs, Florentino Pérez ferait le nécessaire pour être prêt à accueillir l’international français le moment venu.

Interrogé en juin dernier par L’Équipe , Nasser Al-Khelaïfi avait affiché une position radicale concernant Kylian Mbappé : « Je vais être clair : Kylian va rester à Paris, on ne va jamais le vendre et il ne partira jamais libre. Je ne donne jamais de détails dans les médias sur des négociations en cours. Tout ce que je peux dire est que ça avance bien. » Cependant, ce dossier est bien plus complexe à gérer pour le PSG. Kylian Mbappé n’a toujours pas prolongé son contrat courant jusqu’en juin 2022, et à en croire la presse espagnole, l’attaquant français n’aurait pas l’intention de céder afin de rejoindre le Real Madrid. Et chez les Merengue , on se prépare à passer à l’action.

Pas de recrues, ni même de remplaçant à Varane ?