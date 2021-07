Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Le dossier Varane est enfin bouclé !

Publié le 26 juillet 2021 à 19h45 par B.C.

Alors que ce feuilleton anime le mercato estival depuis plusieurs semaines, Raphaël Varane va prochainement rejoindre Manchester United, qui aurait trouvé un accord total avec le Real Madrid.

La question n’est plus de savoir si Raphaël Varane va rejoindre Manchester United, mais quand le défenseur français s’engagera avec sa nouvelle équipe. Lié au Real Madrid jusqu’en juin 2022, le champion du monde tricolore aurait en effet refusé de prolonger son bail avec la Casa Blanca afin d’entamer un nouveau chapitre de sa carrière. Face à ce refus, Florentino Pérez n’a pas d’autre choix que d’accepter le départ de son joueur, sous peine de le voir partir librement l’année prochaine. Le Real Madrid et Manchester United sont donc en discussions depuis plusieurs jours concernant le transfert de Raphaël Varane, et tout serait enfin bouclé.

Varane à Manchester United cette semaine