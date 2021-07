Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo a un énorme boulevard pour Paul Pogba !

Publié le 26 juillet 2021 à 16h45 par T.M.

Face à l’intérêt du PSG, Manchester United ne baisserait pas les bras, cherchant à tout prix à prolonger Paul Pogba. Toutefois, au sein des Red Devils, on n’y croirait pas vraiment…

Une fois n’est pas coutume, le mercato estival est encore animé par le feuilleton Paul Pogba. A chaque intersaison, le cas du joueur de Manchester United fait énormément parler, mais cette fois, un départ semble plus proche que jamais. En effet, l’international français n’a plus qu’un an de contrat avec les Red Devils et il semble visiblement aller voir ailleurs, surtout pour rejoindre le PSG. Depuis plusieurs semaines désormais, Leonardo travaillerait sur l’arrivée de Paul Pogba, afin de réaliser un recrutement encore plus colossal.

Une prolongation à oublier ?