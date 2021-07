Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ce terrible conseil reçu dans le dossier Paul Pogba !

Publié le 26 juillet 2021 à 5h15 par T.M.

Alors que le PSG travaillerait désormais sur l’arrivée de Paul Pogba, cela ne serait pas une si bonne idée que cela.

Cet été, le PSG dynamite totalement le marché des transferts avec les arrivée des Georginio Wijnaldum, Achraf Hakimi, Sergio Ramos et Gianluigi Donnarumma. Et tout cela pour seulement 70M€. Leonardo réalise là un travail exceptionnel et cela pourrait ne pas s’arrêter là. En effet, d’autres recrues pourraient se greffer à l’armada de Mauricio Pochettino à commencer Paul Pogba. N’ayant plus qu’un an de contrat à Manchester United, le Français se rapprocherait un peu plus du PSG. Toutefois, ce dossier ne fait pas l’unanimité.

« Je pense qu’il y a des investissements à faire sur d’autres postes »