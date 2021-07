Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Dénouement imminent dans le feuilleton Varane...

Publié le 26 juillet 2021

Alors qu’il est annoncé depuis des semaines comme étant une cible de Manchester United, Raphaël Varane pourrait très bientôt quitter le Real Madrid, et ce possiblement dans les prochaines heures.

L’avenir de Raphaël Varane est au centre des attentions depuis des semaines, mais le feuilleton pourrait bien être en train d’arriver à son terme. En effet, après dix saisons passées dans la capitale espagnole, l’international français souhaite relever un nouveau défi et aurait maintenant de très grandes chances de quitter le Real Madrid pour prendre la direction de l’Angleterre, là où il est annoncé avec grande insistance dans le viseur de Manchester United. Plus encore, selon plusieurs informations parues dans la presse ces derniers jours, un accord contractuel de principe aurait d’ores et déjà été trouvé entre les Red Devils et Raphaël Varane. Ainsi, seule manquerait l’accord entre les pensionnaires d’Old Trafford et le Real Madrid pour que l’opération soit définitivement bouclée.

Manchester United va dégainer dans les prochaines heures !