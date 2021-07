Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Un énorme coup de bluff dans le feuilleton Griezmann ?

Publié le 26 juillet 2021 à 10h30 par La rédaction

Imaginé il y a quelques semaines, l'échange entre Antoine Griezmann et Saúl Niguez est en train de s’estomper. Mais du côté de l’Atlético de Madrid, on serait persuadé que le Barça tente un coup de bluff dans ce dossier.

Deux ans au Barça, et puis s’en va ? C’est bel et bien ce qui pourrait se passer pour Antoine Griezmann. En difficulté sur les deux exercices disputés sous le maillot blaugrana , le champion du monde pourrait être amené à quitter la Catalogne dès cet été. Depuis quelques semaines, un échange avec Saúl Niguez est évoqué, permettant ainsi au FC Barcelone d'alléger sa masse salariale avec le départ de Griezmann. Mais ces derniers jours, le dossier s'est largement refroidi. Définitivement ?

L’Atlético est persuadé que le Barça bluffe