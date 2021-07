Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Une vente à 5M€ bloquée par Ronald Koeman ?

Publié le 26 juillet 2021 à 7h00 par B.C.

Alors que Rey Manaj aurait la cote dans ce mercato estival, le FC Barcelone songerait à vendre son jeune attaquant. Cependant, Ronald Koeman ne serait pas de cet avis.

La priorité actuelle de Joan Laporta est claire, se séparer de plusieurs éléments, et vite. Le FC Barcelone est en effet dans le rouge financièrement et ne peut boucler la prolongation de Lionel Messi sans avoir acté quelques départs auparavant. Miralem Pjanic, Samuel Umtiti, Philippe Coutinho ou encore Antoine Griezmann sont notamment concernés, mais Rey Manaj pourrait également se retrouver au centre des rumeurs prochainement. Âgé de 24 ans, l’international albanais évolue avec l’équipe réserve du club culé et s’est récemment fait remarquer en inscrivant un triplé en match amical contre Nastic (4-0). D’après Mundo Deportivo , Rey Manaj serait sur les tablettes de Sassuolo, Cadix et Famalicao, et le Barça espérerait récupérer entre 3 et 5M€ pour son attaquant. Cependant, Ronald Koeman ne serait pas sur la même longueur d’onde.

Koeman prêt à garder Manaj ?