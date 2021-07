Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ce retour qui change tout !

Publié le 26 juillet 2021 à 6h15 par A.M.

Blessé pendant quasiment l'intégralité de la saison dernière, Juan Bernat fait son grand retour, et cela change tout pour le PSG.

Malgré sa grave blessure, Juan Bernat a récemment prolongé son contrat au PSG jusqu'en juin 2025. « Son souci de cicatrisation a pu retarder un peu son processus de réhabilitation mais il n’y a aucun souci pour la saison prochaine, sinon il n’aurait pas prolongé », confiait d'ailleurs son entourage il y a quelques semaines dans les colonnes de L'Equipe . Un retour qui change beaucoup de choses à Paris.

Bernat change la donne

En effet, la saison dernière, Mauricio Pochettino, privé de son titulaire, avait du bricoler au poste de latéral gauche, alternant entre Mitchel Bakker, Layvin Kurzawa et Abdou Diallo. Mais avec Juan Bernat, la question ne se pose plus, et surtout, cela a permis à Leonardo de dégraisser à ce poste puisque Mitchel Bakker a été vendu au Bayer Leverkusen pour 7M€, hors bonus.