Mercato - PSG : Le clan Bernat apporte une précision de taille sur sa prolongation !

Publié le 1 juin 2021 à 23h15 par La rédaction

Ayant manqué presque la totalité de la saison à cause d'une grosse blessure, Juan Bernat a tout de même prolongé avec le PSG en mars dernier. Une décision qui aurait eu un but particulier concernant l'état de santé du joueur.

En raison d’une rupture des ligaments croisés survenue en septembre 2020, Juan Bernat a manqué presque la totalité de la saison. De plus, une infection après son opération qui a entraîné une seconde intervention des chirurgiens aurait ralenti le processus de cicatrisation et cela aurait eu un rôle à jouer sur la date de son retour sur les terrains. Néanmoins, cela n’a pas empêché l’ancien du Bayern Munich d’allonger son bail jusqu’en 2025 avec le PSG en mars dernier. Une décision qui aurait eu un but particulier concernant son état de santé.

« Il n’y a aucun souci pour la saison prochaine, sinon il n’aurait pas prolongé »