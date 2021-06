Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Joan Laporta face à un gros problème ?

Publié le 1 juin 2021 à 22h40 par La rédaction

Avec les signatures d’Aguero et d’Eric Garcia, tous deux libres, Laporta met en place le premier axe de sa stratégie pour bâtir l’avenir autour de Messi. Mais il reste le second axe…

Ces dernières heures, le Barça a officialisé les signatures du défenseur central de Manchester City Eric Garcia et de Sergio Aguero, lui aussi en provenance des Citizens. Outre le fait d’être à City, les deux joueurs présentent le point commun d’être libres, ce qui confirme ce que le10sport.com avait analysé de la stratégie de Laporta, à savoir recruter des joueurs de calibre en fin de contrat pour limiter au maximum les coûts.

Laporta a fait le plus facile

Le premier axe de la stratégie du président Laporta pour convaincre Messi est donc en bonne voie, même s’il manque encore un ou deux autres joueurs (Depay, Wijnaldum). En revanche, Laporta n’a pas encore avancé sur le deuxième axe de son projet, de loin le plus délicat à mettre en œuvre : mener une politique étendue de ventes pour financer un transfert XXL, idéalement celui d’Erling Haaland. Pour convaincre Messi de prolonger, une signature de top niveau mondial pourrait bien être décisive. Or sa mise en œuvre s’annonce très longue et aléatoire. S’il existe un point faible dans la stratégie du président blaugrana, il est bien là, dans la faisabilité de ce transfert XXL.