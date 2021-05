Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le nouveau salaire XXL de Juan Bernat est connu !

Publié le 14 mai 2021 à 10h15 par G.d.S.S.

Ne disposant pas d'une enveloppe mercato suffisante et ayant prolongé Juan Bernat en le revalorisant de manière importante, le PSG comptera sur son latéral espagnol comme étant le numéro 1 dans la hiérarchie la saison prochaine.

Alors que le PSG peine à se trouver une paire de latéraux idéale, le chantier concernant les couloirs défensifs devrait à nouveau battre son plein cet été. Et si Juan Bernat aurait du être le titulaire au poste d'arrière gauche, c'est finalement un turnover qui a eu lieu entre Mitchell Bakker, Layvin Kurzawa et Abdou Diallo suite à la grave blessure de l'Espagnol en début de saison.

Bernat de retour en force ?