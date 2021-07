Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Énorme rebondissement dans ce dossier chaud ?

Publié le 26 juillet 2021 à 8h45 par G.d.S.S. mis à jour le 26 juillet 2021 à 9h17

Annoncé avec insistance sur le départ alors qu’il n’entre pas vraiment dans les plans de l’OM, Dario Benedetto s’interrogerait finalement sur la nécessité d’un transfert cet été.

Barré par Arkadiusz Milik depuis le mois de janvier dernier dans la hiérarchie des buteurs à l’OM, Dario Benedetto (31 ans) est actuellement en instance de départ. D’ailleurs, ces derniers jours, le président de Sao Paulo a confirmé publiquement son intérêt pour le buteur argentin, dont le contrat court jusqu’en juin 2023 avec l’OM : « Il y a un intérêt de notre part, il existe de bonnes discussions entre Sao Paulo et l'Olympique de Marseille, mais on n'en est pas au stade où il ne manquerait plus que quelques détails à régler », a indiqué le dirigeant brésilien. Mais ce dossier pourrait finalement être relancé en coulisses…

Benedetto pas sûr de vouloir partir