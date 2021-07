Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Real Madrid prépare son offensive pour Kylian Mbappé !

Publié le 26 juillet 2021 à 8h15 par B.C.

De retour à l’entraînement, Kylian Mbappé aurait déjà indiqué à Mauricio Pochettino qu’il ne comptait pas prolonger son bail avec le PSG. Une aubaine pour le Real Madrid, qui souhaite rapidement renflouer ses caisses pour se positionner sur l’international tricolore.

Après quelques jours de vacances, Kylian Mbappé a fait son retour à l’entraînement avec le PSG, alors que la question de sa prolongation n’est toujours pas réglée. Engagé avec le club de la capitale jusqu’en juin 2022, l’international français n’aurait pas l’intention de renouveler son bail et l’aurait déjà fait savoir à Mauricio Pochettino d’après la presse espagnole. Du côté de la direction, on espère néanmoins qu’un accord finira par être trouvé avec Kylian Mbappé, alors que le Real Madrid reste à l’affût pour accueillir le champion du monde tricolore. D’ailleurs, Florentino Pérez serait en pleine préparation de cette opération.

Le Real Madrid veut renflouer ses caisses pour Mbappé