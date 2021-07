Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Tout serait déjà plié pour Théo Hernandez !

Publié le 26 juillet 2021 à 7h45 par D.M.

Annoncé dans le viseur du PSG, Théo Hernandez n'a pas l'intention de rejoindre la capitale cet été et pourrait, même, prolonger son contrat avec le Milan AC.

Ancien directeur sportif du Milan AC, Leonardo aime piocher au sein de l'équipe italienne pour renforcer le PSG. En 2012, le Brésilien était notamment parvenu à arracher Thiago Silva à la formation rossonera et voudrait rééditer son exploit cet été. Selon la presse italienne, le club parisien souhaiterait attirer Théo Hernandez, sous contrat jusqu’en 2024 avec le Milan AC. Un profil déjà étudié par Leonardo lors du dernier mercato estival comme l'avait révélé en exclusivité le10Sport.com. Mais sauf énorme retournement de situation, Théo Hernandez ne devrait pas rejoindre le PSG.

Théo Hernandez va rester au Milan AC