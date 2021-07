Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une arrivée au PSG ? Theo Hernandez a tranché !

Publié le 25 juillet 2021 à 15h45 par T.M.

Alors que Theo Hernandez serait l’une des nouvelles priorités du PSG, le latéral gauche du Milan AC aurait pris sa décision pour son avenir.

Cet été, afin d’enfin remporter la Ligue des Champions, Leonardo règle toutes les carences du PSG. Cela a ainsi été le cas avec le recrutement d’Achraf Hakimi au poste d’arrière droit. Et après le Marocain, le club de la capitale voudrait se renforcer de l’autre côté, à gauche. Alors que Juan Bernat poursuite toujours sa reprise après sa blessure au genou et que Layvin Kurzawa est poussé vers la sortie, un joueur serait attendu au Parc des Princes. Et pour cela, Leonardo voudrait frapper fort en ciblant Theo Hernandez. Selon les informations en provenance d’Italie, le PSG serait prêt à tripler le salaire du joueur du Milan AC.

Theo Hernandez veut rester au Milan AC !