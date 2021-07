Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Kylian Mbappé aurait tout prévu pour son transfert !

Publié le 26 juillet 2021 à 20h45 par Th.B.

Alors que le PSG ne semble pas être enclin à céder Kylian Mbappé au Real Madrid, le club merengue et le champion du monde seraient prêts à pousser le Paris Saint-Germain dans ses retranchements.

Kylian Mbappé dispose d’un contrat courant jusqu’en juin 2022 avec le PSG et refuserait pertinemment de le prolonger à en croire les informations divulguées par L’Équipe et RTL au tout début du mois de juillet. De quoi pousser la direction du PSG à vendre Mbappé au Real Madrid afin d’éviter de le voir partir libre au cours de la prochaine session estivale des transferts ? Pas vraiment si l’on en croit les dernières apparitions du président Nasser Al-Khelaïfi devant la presse. Le Real Madrid ne changerait pas son fusil d’épaule pour autant.

Le Real Madrid attend et Mbappé campe sur ses positions