Mercato - PSG : Leonardo a pris une décision tonitruante !

Publié le 26 juillet 2021 à 19h15 par H.G.

Alors que le PSG souhaite désormais vendre une partie de son effectif, la majorité de l’équipe parisienne pourrait être invité à faire ses valises.

Le mercato estival du PSG a débuté sur les chapeaux de roues avec les arrivées de Georginio Wijnaldum, Achraf Hakimi, Sergio Ramos et Gianluigi Donnarumma. Mais désormais, avant de passer à la suite de son recrutement, le club de la capitale souhaite se concentrer sur les ventes. Cela lui permettra d’alléger sa masse salariale et d’engranger de précieuses liquidités pour recruter, pourquoi pas, un joueur tel que Paul Pogba, lui qui est annoncé avec insistance sur les tablettes du PSG. Et c’est dans ce contexte que le club parisien serait prêt à de grands sacrifices.

Seuls 10 joueurs sont indiscutables !