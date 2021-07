Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une porte de sortie se précise pour Pablo Sarabia !

Publié le 26 juillet 2021 à 23h45 par H.G.

Alors qu’il est annoncé sur le départ du PSG, Pablo Sarabia susciterait de nombreuses convoitises sur le marché des transferts.

Après avoir recruté Georginio Wijnaldum, Achraf Hakimi, Sergio Ramos et Gianluigi Donnarumma, le PSG est maintenant dans une phase de dégraissage. En effet, le club de la capitale doit vendre certains de ses joueurs afin de diminuer sa masse salariale, chose qui lui permettra ensuite de poursuivre son recrutement. Et dans cette perspective, un joueur comme Pablo Sarabia serait poussé vers la sortie par le PSG. Et bonne nouvelle pour les Parisiens, l’ancien joueur du Séville FC serait particulièrement convoité après son bel Euro avec l’Espagne.

Direction l’Espagne pour Pablo Sarabia ?