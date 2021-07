Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un indésirable de Pochettino se rapproche du LOSC !

Publié le 26 juillet 2021 à 23h15 par D.M.

Selon plusieurs médias, Sergio Rico devrait être le prochain joueur à quitter le PSG. Le portier espagnol pourrait prendre la succession de Mike Maignan au LOSC.

Gianluigi Donnarumma va faire une victime au PSG. Doublure de Keylor Navas la saison dernière, Sergio Rico est poussé vers la sortie. Le portier espagnol voudrait obtenir du temps de jeu et va quitter la capitale dans les prochains jours. Mais pour aller où ? Selon les informations de Mohamed Toubache-Ter et de Foot Mercato , le gardien pourrait rester en Ligue 1 et rejoindre les champions de France, le LOSC. A la recherche d’un portier capable de prendre la succession de Mike Maignan, parti au Milan AC, le club lillois essaierait de boucler ce dossier Sergio Rico.

Le LOSC en pole dans le dossier Rico