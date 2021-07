Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un club de Ligue 1 accélère pour ce joueur de Pochettino !

Publié le 26 juillet 2021 à 16h15 par B.C.

Alors que le PSG souhaite s’en séparer, Sergio Rico serait dans le viseur du LOSC pour prendre la succession de Mike Maignan.

Avec l’arrivée de Gianluigi Donnarumma, Leonardo est un peu plus sous pression pour ses gardiens de but. Si Keylor Navas est appelé à rester, cela n’est pas le cas d’Alphonse Areola et Sergio Rico, à la recherche d’un nouveau club. Le portier espagnol est annoncé dans le viseur du Celta Vigo ou encore de Besiktas, mais c’est en Ligue 1 qu’il pourrait trouver un point de chute. Dernièrement, le journaliste italien Nicolo Schira indiquait que le LOSC s’était renseigné sur Sergio Rico pour assurer la succession de Mike Maignan, parti à l’AC Milan. Une piste qui se confirme sérieusement.

Sergio Rico se rapproche du LOSC