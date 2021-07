Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : L’énorme révélation de la presse espagnole sur le feuilleton Griezmann !

Publié le 26 juillet 2021 à 21h00 par La rédaction

Antoine Griezmann est toujours un joueur du FC Barcelone malgré les rumeurs insistantes sur son départ. D'ailleurs, le club culé n'aurait toujours pas indiqué à son attaquant de se trouver une porte de sortie.

Antoine Griezmann n'en finit plus d'animer le mercato. L'attaquant du FC Barcelone sort d'une saison plutôt correcte en Catalogne (13 buts et 7 passes décisives), mais sa position est fragilisée par les arrivées combinées de Sergio Agüero et Memphis Depay. Surtout, le salaire important du Français pèse lourd dans la balance à l'heure où le Barça cherche à dégraisser pour prolonger Lionel Messi.

Le FC Barcelone n'a rien demandé à Griezmann