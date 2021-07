Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Luan Peres valide déjà un renfort estival de Pablo Longoria !

Publié le 26 juillet 2021 à 23h10 par La rédaction

Avec son mercato pléthorique, l'OM reste l'un des principaux animateurs de cette intersaison. Les recrues marseillaises affluent et n'hésitent pas à donner elles-mêmes leur avis sur les transferts, à l'instar de Luan Peres, qui a validé l'arrivée de Cengiz Under.

Luan Peres, William Saliba, Cengiz Under, Pau Lopez, Mattéo Guendouzi... Le casting du mercato marseillais a de quoi faire saliver. Pablo Longoria s'est déjà montré très actif, et cela n'est pas fini puisque Pol Lirola est notamment attendu dans la cité phocéenne. Ce lundi, l'OM présentait à la presse deux de ses renforts, Luan Peres et Cengiz Under, l'occasion pour le défenseur brésilien d'évoquer l'arrivée de l'attaquant turc.

Peres valide le choix Under