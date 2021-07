Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Un retour imminent de Lirola ? La réponse de Longoria !

Publié le 26 juillet 2021 à 15h45 par T.M.

Selon les derniers échos, l’OM toucherait enfin au but pour le retour de Pol Lirola. Est-ce le cas ? La question a été posée ce lundi à Pablo Longoria.

Depuis plusieurs semaines désormais, Pablo Longoria négocie avec la Fiorentina pour le retour de Pol Lirola. Et alors que les négociations ont jusqu’à présent été très compliquées entre l’OM et la Viola, le dénouement pourrait être proche. En effet, ce dimanche, RMC assurait que Lirola, qui désire revenir sur la Canebière, était proche d’effectuer son retour. En effet, les positions de l’OM et de la Fiorentina se seraient dernièrement rapprochées et seuls quelques détails seraient désormais à régler pour boucler l’affaire.

« Les négociations sont en cours »