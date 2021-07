Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Hernandez, Kurzawa… Leonardo voit un énorme coup s’éloigner…

Publié le 26 juillet 2021 à 18h30 par Th.B.

Alors qu’il était la clé du transfert de Theo Hernandez au PSG, Layvin Kurzawa ne pourrait cependant pas aider Leonardo à mettre la main sur le latéral gauche du Milan AC en raison de l’échec imminent de son transfert à Galatasaray.

Cet été, Leonardo est déjà parvenu à considérablement renforcer l’effectif entraîné par Mauricio Pochettino. En effet, avec les venues de Georginio Wijnaldum, d’Achraf Hakimi, de Sergio Ramos et de Gianluigi Donnarumma, le directeur sportif du PSG a réussi à renforcer quatre positions différentes du onze de départ du club de la capitale. Cependant, afin de pouvoir continuer à investir sur le marché des transferts avec notamment les recrutements de Paul Pogba et de Theo Hernandez, le PSG serait contraint de vendre entre 3 et 5 joueurs selon le journaliste de CBS Sports Jonathan Johnson. À ce jour, seul Mitchel Bakker a définitivement quitté le PSG par le biais d’un transfert au Bayer Leverkusen. Pour ce qui est de Pablo Sarabia, d’Ander Herrera ou encore de Layvin Kurzawa, rien n’est en encore joué. En ce qui concerne Kurzawa, le suspense restait à son comble ces derniers jours au cours desquels beaucoup de choses se sont passées. Mais son transfert ne devrait finalement pas avoir lieu et ce, pour plusieurs raisons.

Le dossier Theo Hernandez en péril…

Layvin Kurzawą vers l’Inter ou Galatasaray ? Ce sont du moins les deux potentielles destinations qui ont été évoquées dans la presse dernièrement. Néanmoins, d’après le journaliste Hawkins, le latéral gauche du PSG aurait adopté la position de refuser un départ au cours de la semaine dernière. De quoi plomber les plans de Leonardo avec Theo Hernandez. La raison ? Le journaliste assurait alors que la condition pour que le PSG puisse recruter le défenseur du Milan AC résiderait dans la vente de Kurzawa. Le refus de ce dernier entraînerait forcément des difficultés pour le PSG dans la course à la signature d’Hernandez qui pourrait être plus que simplement compromise. La presse italienne confiait ces derniers temps que ni le Milan AC ni Theo Hernandez ne se projetteraient vers un transfert au PSG ou ailleurs. Une tendance confirmée par Canal-Supporters ce lundi qui explique que le clan Hernandez aimerait rester pour une saison supplémentaire au Milan AC. Quid du dossier Layvin Kurzawa ?

…Kurzawa finalement pas partant !