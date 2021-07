Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Terrible nouvelle pour Leonardo dans le dossier Théo Hernandez !

Publié le 26 juillet 2021 à 17h15 par H.G.

Alors que Théo Hernandez serait touché par l’intérêt du PSG, son entourage ne verrait pas d’un bon oeil un départ dans la capitale française dès maintenant.

Visiblement en quête d’un latéral gauche afin de se prémunir si jamais Juan Bernat venait à ne pas réussir à revenir à son meilleur niveau, le PSG aurait fait de Théo Hernandez sa priorité dans cette optique. En ce sens, plusieurs sources ont indiqué que des contacts ont déjà eu lieu entre le joueur de l’AC Milan et le club de la capitale. Plus encore, le Français serait même séduit par l’intérêt que lui porte le club de la capitale française. Cependant, cela ne serait pas l’avis de son entourage…

L’entourage de Théo Hernandez veut qu’il prenne son temps