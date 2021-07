Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : La succession de Varane totalement relancée ?

Publié le 26 juillet 2021 à 23h30 par La rédaction

Le Real Madrid s'illustre principalement par les départs depuis le début du mercato. Après Sergio Ramos, Raphaël Varane se rapproche de Manchester United. Mais les Red Devils pourraient encore s'immiscer dans les affaires de Florentino Pérez.

Raphaël Varane se rapproche un peu plus de Manchester United. Avec le départ de Sergio Ramos, la paire de défenseurs qui dominait Madrid depuis près de 10 ans s'éloigne définitivement de la Casa Blanca . Désormais, le Real Madrid entre dans un nouveau cycle avec son entraîneur Carlo Ancelotti. Parmi les chantiers qui attendent le technicien Italien, la défense reste le plus urgent. David Alaba est certes arrivé, mais les Ibériques pourraient encore injecter du sang neuf dans ce secteur.

Koundé dans le viseur de Manchester ?