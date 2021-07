Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une offre gigantesque arrive pour Kylian Mbappé !

Publié le 27 juillet 2021 à 2h45 par G.d.S.S.

Avec la probable vente à venir de Raphaël Varane à Manchester United rapportera au moins 45M€ au Real Madrid, le club merengue prévoirait de passer ensuite à l’attaque pour déloger Kylian Mbappé du PSG.

En juin dernier, dans les colonnes de L’Equipe , Nasser Al-Khelaïfi faisait une annonce retentissante sur l’avenir de Kylian Mbappé, dont le contrat actuel court jusqu’en juin 2022 au PSG : « Je vais être clair : Kylian va rester à Paris, on ne va jamais le vendre et il ne partira jamais libre. Je ne donne jamais de détails dans les médias sur des négociations en cours. Tout ce que je peux dire est que ça avance bie n », confiait Al-Khelaïfi. Pourtant, en coulisses, Mbappé réfuterait l’idée d’une prolongation de contrat avec le PSG, et le Real Madrid compte bien en profiter…

Le Real Madrid prépare une offensive ?

L’Equipe a confirmé lundi dans ses colonnes la tendance d’un transfert de Raphaël Varane, qui devrait prochainement quitter le Real Madrid pour rallier Manchester United. Montant de l’opération : aux alentours de 45M€ + des bonus, mais surtout, le club merengue va continuer d’alléger sa masse salariale en plus du départ libre de Sergio Ramos cet été. Et ces économies auraient pour but de permettre, selon le quotidien sportif, au Real de revenir à la charge avec une proposition XXL fin août pour tenter d’enrôler Kylian Mbappé. Affaire à suivre…