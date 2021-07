Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria a vendu la mèche pour le prochain départ !

Publié le 27 juillet 2021 à 2h00 par G.d.S.S.

Désireux de boucler plusieurs ventes dans les prochaines semaines de mercato, l’OM devrait parvenir à refourguer Dario Benedetto comme l’a clairement laissé entendre Pablo Longoria lundi.

Annoncé avec insistance dans le viseur de Sao Paulo, Dario Benedetto est d’ailleurs attendu de pied ferme par le club brésilien qui a récemment confirmé son intérêt pour le buteur argentin de l’OM : « Il y a un intérêt de notre part, il existe de bonnes discussions entre Sao Paulo et l'Olympique de Marseille, mais on n'en est pas au stade où il ne manquerait plus que quelques détails à régler », a confié le président de Sao Paulo. Et d’ailleurs, à en croire les propos de Pablo Longoria lundi en conférence de presse, Benedetto devrait effectivement quitter l’OM…

« C’est vrai qu’il y a des clubs intéressés »