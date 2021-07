Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Un départ à 20M€ sur le point d'être bouclé par Longoria ?

Publié le 26 juillet 2021 à 19h10 par D.M.

Proche d'un départ en Angleterre ces derniers mois, Duje Calta-Car pourrait découvrir la Premier League la saison prochaine sous le maillot de Tottenham. L'OM serait, en effet, proche de trouver un accord avec les Spurs.

« Tous les clubs doivent vendre. 80% ont fini la saison dans le rouge. Pour nous, ce n'est pas qu'économique, c'est aussi pour faire grandir le club et rester ambitieux sur le marché ». Interrogé sur la suite du mercato ce lundi, Pablo Longoria a émis le souhait de se séparer de plusieurs éléments. Parmi les joueurs concernés par un possible départ : Duje Caleta-Car. Le défenseur croate était déjà proche de rejoindre l'Angleterre lors des dernières sessions de transferts. Annoncé dans le viseur de West Ham et de Liverpool, Caleta-Car était finalement resté à l’OM. Mais le joueur pourrait bien découvrir la Premier League la saison prochaine.

Caleta-Car proche de Tottenham ?