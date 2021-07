Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Adam Ounas, le prochain pari de Pablo Longoria ?

Publié le 26 juillet 2021 à 17h30 par Bernard Colas

Alors que l'OM n'a pas encore terminé son mercato, Pablo Longoria s'intéresserait à Adam Ounas, qui vient d'entrer dans sa dernière année de contrat avec le Napoli. Une piste sur laquelle s'est prononcé Mirko Ioime, spécialiste du club italien.

Avec déjà huit renforts au compteur, l’Olympique de Marseille est incontestablement l’un des grands protagonistes du mercato estival en Europe, et Pablo Longoria n’est pas rassasié. Plusieurs joueurs sont encore attendus par le président phocéen pour renforcer l’effectif de Jorge Sampaoli. Comme l’a confirmé ce lundi Pablo Longoria en conférence de presse, Pol Lirola et Daniel Wass sont notamment visés pour renforcer le flanc droit de la défense, et du mouvement est également attendu dans le secteur offensif. Alors que Dario Benedetto est sur le départ, l’OM s’intéresse à Thiago Almada (Vélez Sarsfield), Cristian Pavón (Boca Juniors), Giovanni Simeone (Cagliari) ou encore Jérémie Boga (Sassuolo) comme vous l’a révélé le10sport.com, mais ce samedi, la presse italienne a révélé un nouveau nom sur la short-list de Marseille : Adam Ounas.

« Ce sera une vente ou rien »

Auteur de 4 buts et 5 passes décisives en 25 apparitions la saison dernière, sous le maillot de Crotone puis de Cagliari où il fut prêté, Adam Ounas aurait retenu l’attention de Pablo Longoria selon les informations du Corriere dello Sport , d’autant que la situation contractuelle de l’international algérien permet à l’OM de croire en ses chances. Lié aux Azzurri jusqu’en juin 2022, Adam Ounas doit rapidement trancher pour son avenir, entre une prolongation à Naples ou un départ avant la fin du mercato estival. Une piste sur laquelle s’est prononcé Mirko Ioime, spécialiste du Napoli, dans des propos accordés au Phocéen : « Je vois mal le Napoli accepter de le prêter, ce sera une vente ou rien. D'autant que Spalletti a des joueurs qui rentrent à peine de l'Euro, ou que Lozano est blessé, et qu'il aura besoin d'Ounas au moins en début de saison. Après, s'il part, il ne faut pas croire que le tarif sera dérisoire parce que son contrat se termine en juin prochain. Déjà parce que les prix sont élevés en Italie cet été, mais surtout parce que pas mal de clubs de Serie A peuvent être intéressés, car c'est un joueur qui conserve malgré tout une certaine cote. » Estimé à 8M€ par le média de référence Transfermarkt , Adam Ounas dispose en effet de plusieurs pistes pour son avenir, puisque Venise et le Torino seraient également intéressés par l’ancien attaquant de Bordeaux selon le Corriere dello Sport.

Une association avec Milik ?