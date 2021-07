Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Une grosse réponse de Dimitri Payet à Longoria ?

Publié le 26 juillet 2021 à 12h45 par T.M.

Durant cette préparation de l’OM, Dimitri Payet apparait en très grande forme. Un message fort directement envoyé à Pablo Longoria et sa direction ?

Du côté de l’OM, on s’apprêterait à accueillir Pol Lirola et Daniel Wass. Mais Pablo Longoria ne voudrait pas en rester là, souhaitant notamment amener encore du sang neuf dans le secteur offensif. Et dernièrement, L’Equipe assurait que le président de l’OM avait pour objectif de recruter Amine Adli (Toulouse) ou Thiago Almada (Vélez Sarsfield) afin de venir apporter de la concurrence à Dimitri Payet au poste de meneur de jeu. A 34 ans, le protégé de Jorge Sampaoli pourrait donc avoir fort à faire durant cette saison avec une grosse concurrence. Mais Payet semble visiblement prêt à en découdre.

Payet est prêt !