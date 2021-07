Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Erling Haaland met les choses au clair sur son prix !

Publié le 27 juillet 2021 à 16h30 par Amadou Diawara

Arrivé en janvier 2020 au Borussia Dortmund, Erling Haaland pourrait déjà quitter le club allemand cet été. En effet, le buteur norvégien serait dans le viseur des meilleures écuries européennes, dont le Real Madrid, en vue de ce mercato. Interrogé sur son avenir et son prix XXL, Erling Haaland a lâché toutes ses vérités.

Lors du mercato hivernal 2020, le Borussia Dortmund était en concurrence avec les plus gros poissons européens, dont le Real Madrid, pour le recrutement d'Erling Haaland. Malgré tout, le club de la Ruhr est parvenu à obtenir gain de cause pour le buteur norvégien. Alors qu'il a réussi à s'offrir les services d'Erling Haaland, le BVB doit maintenant batailler pour le conserver. Sachant que son numéro 9 enchaine les performances de haute volée, les meilleures écuries européennes n'auraient pas renoncé à l'idée de le recruter, bien au contraire. Toutefois, le Borussia Dortmund, et Sebastian Kehl en particulier, ne compte pas se laisser impressionner par les colosses du continent. Lors d'un entretien accordé à Sky Sport , le directeur du football du club allemand l'a clairement fait savoir. « Il n'y a rien de nouveau à son sujet, il fait partie de notre projet. Il reviendra cette semaine de ses vacances et il est impatient de reprendre. Il a hâte de retrouver les terrains, il est très heureux au Borussia et il veut marquer beaucoup de buts pour nous » , a déclaré Sebastian Kehl dernièrement.

«Mon prix fixé à 175M€ ? C'est beaucoup d'argent pour une seule personne»

Malgré cette sortie de Sebastian Kehl, le Real Madrid et les plus grands clubs de Premier League seraient toujours sur les traces d'Erling Haaland. Et alors que ces derniers pourraient frapper très fort cet été, le Borussia Dortmund aurait fixé le prix de 175M€ pour les refroidir. Une somme qui est excessive selon Erling Haaland. « Mon prix fixé à 175M€ ? Jusqu'à hier, je n'avais pas parlé à mon agent depuis un mois. Donc vous avez la réponse. J'espère que ce ne sont que des rumeurs, parce que c'est beaucoup d'argent pour une seule personne » , a jugé le numéro 9 du Borussia Dortmund dans des propos rapportés par Bild .

«Il me reste trois ans de contrat, je profite de mon temps ici»