Mercato - Real Madrid : La grosse annonce d'Haaland sur son avenir !

Publié le 27 juillet 2021 à 15h00 par A.D.

Etincelant sous les couleurs du Borussia Dortmund, Erling Haaland serait dans le viseur des plus grosses écuries européennes, dont le Real Madrid. Interrogé sur son avenir, le buteur norvégien a fait passer un message clair.

Partira, ne partira pas ? L'avenir d'Erling Haaland est de plus en plus incertain. Auteur d'une saison XXL avec le Borussia Dortmund, que ce soit en Bundesliga ou en Ligue des Champions, le buteur norvégien reste l'un des joueurs les plus courtisés d'Europe. En effet, Erling Haaland serait dans le viseur du Real Madrid et des plus grosses écuries de Premier League, entre autres. Toutefois, le numéro 9 du Borussia Dortmund est encore loin de plier bagages, comme il l'a clairement laissé entendre ce mardi après-midi.

«Il me reste trois ans de contrat, je profite de mon temps ici»