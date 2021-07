Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Qatar a un plan pour Paul Pogba !

Publié le 27 juillet 2021 à 15h45 par A.C.

Sous contrat avec Manchester United jusqu’en juin 2022, Paul Pogba ne semble pas du tout vouloir prolonger et intéresse plusieurs clubs en Europe, dont le Paris Saint-Germain.

A un an et demi de la Coupe du monde au Qatar, le Paris Saint-Germain semble déchainé sur le mercato estival. Après Achraf Hakimi, Gianluigi Donnarumma ou encore Sergio Ramos, les dirigeants du PSG semblent vouloir frapper un autre gros coup. Et quel coup, puisque les Parisiens viseraient Cristiano Ronaldo, qui semble vouloir quitter la Juventus après trois années décevantes sur le plan européen. Mais la star de la Juventus n’est pas la seule star suivie par le PSG, qui garderait un œil sur Paul Pogba, dont le contrat avec Manchester United se termine dans moins d’un an.

Pogba seulement en janvier prochain ?