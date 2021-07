Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Griezmann, Pjanic... Laporta lance les hostilités pour Messi !

Publié le 27 juillet 2021 à 15h30 par Amadou Diawara

Libre de tout contrat depuis le 1er juillet, Lionel Messi devrait faire son retour au FC Barcelone. Toutefois, pour avoir les moyens de rapatrier La Pulga, Joan Laporta aurait la nécessité d'alléger sa masse salariale. Dans cette optique, plusieurs joueurs, dont Miralem Pjanic et Antoine Griezmann, devraient être sacrifiés cet été. Par ailleurs, les autres pensionnaires du Barça auraient la nécessité de baisser leur salaire. Et pour que tous ces dossiers soient réglés au plus vite, le président catalan aurait décidé de mettre un coup de boost.

Engagé jusqu'au 30 juin avec le FC Barcelone, Lionel Messi a quitté le club librement et gratuitement. Sans club depuis presque un mois, La Pulga devrait rempiler avec le Barça. Toutefois, Joan Laporta aurait plusieurs dossiers à régler avant de pouvoir rapatrier son ancien capitaine. En effet, le président du FC Barcelone aurait actuellement les mains liés car le club aurait été fortement touché par la crise liée au coronavirus et parce que la Liga lui imposerait un plafond salarial. Pour rester dans les clous et avoir les épaules suffisamment solides pour rapatrier Lionel Messi, Joan Laporta aurait décidé de se débarrasser de plusieurs éléments de l'effectif de Ronald Koeman, et en particulier des indésirables avec un gros contrat, et de négocier une baisse de salaire pour les autres joueurs.

Laporta a accéléré les contacts pour le départ de Pjanic

Ainsi, selon la presse espagnole, Joan Laporta serait contraint de se séparer d'Antoine Griezmann, qui disposerait d'un salaire XXL. Et malgré des négociations pour un troc avec l'Atlético entre son numéro 7 et Saul Niguez, ou encore Joao Felix, le président du FC Barcelone n'aurait pas encore trouvé de point de chute au Français. En parallèle, Joan Laporta souhaiterait également se débarrasser de Miralem Pjanic. En effet, le milieu bosnien a totalement manqué ses débuts au FC Barcelone. Sachant que Ronald Koeman ne compte pas vraiment sur lui, Miralem Pjanic voudrait à tout prix prendre le large cet été. Dans cette optique, le milieu du Barça a été proposé au PSG et à Chelsea, comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité. Toutefois, c'est vers la Juventus que Miralem Pjanic se dirigerait. D'ailleurs, Joan Laporta viendrait de passer à la vitesse supérieure pour avancer ce dossier au mieux.

Laporta n'a pas encore sondé Griezmann pour une baisse de salaire