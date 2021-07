Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Une date cruciale est fixée pour Lionel Messi !

Publié le 27 juillet 2021 à 7h30 par La rédaction

Le feuilleton Lionel Messi continue d'enflammer le mercato. L'Argentin n'a toujours pas prolongé avec le FC Barcelone, mais Joan Laporta souhaiterait rapidement boucler le dossier...

Si le contrat de Messi a bel et bien pris fin le 30 juin dernier, le sextuple ballon d'or devrait bel et bien poursuivre son aventure en Catalogne, à condition que Joan Laporta parvienne à renflouer les caisses et alléger la masse salariale du FC Barcelone pour acter la prolongation de l'Argentin. Miralem Pjanic, Samuel Umtiti, Philippe Coutinho ou encore Antoine Griezmann sont notamment annoncés sur le départ pour permettre à Lionel Messi de rester au Barça. Cependant, le dossier traîne en longueur, alors que le retour à l'entraînement du sextuple Ballon d'Or approche...

Retour prévu le 2 août ?