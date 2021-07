Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Lionel Messi reçoit un énorme message pour son avenir !

Publié le 27 juillet 2021 à 6h30 par Th.B.

Bien que le FC Barcelone rencontre des difficultés financières, le Barça devrait être en mesure de conserver Lionel Messi, ce qui ravit particulièrement Samuel Eto’o.

Le PSG, Manchester City, ou le FC Barcelone ? Il y a plusieurs mois de cela, le débat semblait plus qu’ouvert et particulièrement en raison des appels du pied répétés de joueurs du Paris Saint-Germain. Cependant, ces dernières semaines ont totalement changé la donne et le renouvellement du contrat qui de Messi au FC Barcelone qui a expiré le 30 juin dernier semble se dessiner. En raison des difficultés financières rencontrées par le Barça , l’opération s’éternise mais pourrait être officialisée courant août d’après la presse catalane. De quoi ravir son ancien coéquipier Samuel Eto’o.

« C'est son club, sa maison, son amour »