Mercato - Barcelone : Cette grande annonce sur l’avenir de Lionel Messi !

Publié le 27 juillet 2021 à 0h30 par Th.B.

Alors que Lionel Messi est toujours libre de tout contrat, le FC Barcelone parviendrait doucement, mais sûrement à se rapprocher d’un accord avec le clan Messi. De quoi faire le bonheur de Samuel Eto’o.

Lionel Messi est pour la première fois depuis son arrivée au FC Barcelone en 2000 au sein de La Masia libre de tout contrat. Et ce depuis le 30 juin dernier, moment où son engagement envers le Barça a pris fin. Confronté à de sérieuses difficultés financières en raison notamment du plafond salarial instauré en Liga, le Barça peine à trouver un terrain d’entente ces dernières semaines avec le clan Messi. Cependant, il se pourrait que l’officialisation de son renouvellement de contrat intervienne au cours de la première quinzaine d’août selon SPORT. Et ce n’est pas ce qui déplairait à Samuel Eto’o, son ancien compère d’attaque au FC Barcelone.

« Leo est Barcelone et Barcelone est Messi »