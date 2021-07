Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Une grosse décision prise par le LOSC pour Renato Sanches ?

Publié le 26 juillet 2021 à 23h00 par D.M.

Selon nos informations, le FC Barcelone et Tottenham suivent la situation de Renato Sanches, qui ne sera pas retenu par le LOSC cet été.

Le FC Barcelone est au bord du gouffre et doit impérativement vendre des joueurs pour alléger sa masse salariale. Malgré cette situation catastrophique, les dirigeants catalans continuent de scruter le marché et suivent notamment un joueur de Ligue 1. Comme annoncé par le 10Sport.com en exclusivité le 11 juillet dernier, le FC Barcelone a coché le nom de Renato Sanches et a rencontré son entourage pour évoquer une possible arrivée en Catalogne. Tottenham est également sur le coup. Sous contrat jusqu’en 2023 avec le LOSC, l’international portugais n’a pas voulu commenter ces rumeurs : « Concernant mon avenir, ce ne sont que vos conclusions, je ne ferai aucun commentaire sur les rumeurs qui me concernent ».

Le LOSC veut se séparer de Renato Sanches

En coulisses, le LOSC aurait pourtant pris une grande décision dans ce dossier Renato Sanches. Selon les informations de Mohamed Toubache-Ter, Olivier Létang voudrait vendre le joueur portugais lors de ce mercato estival, et ce alors que le club lillois disputera la prochaine Ligue des champions. Suivi par plusieurs équipes européennes, Renato Sanches pourrait bien quitter la Ligue 1 dans les prochaines semaines, tout comme Jonathan Ikoné, autre joueur courtisé. Le FC Barcelone pourrait avoir l’occasion de s’offrir Renato Sanches, mais doit d’abord vendre avant de penser à acheter.