Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le vent aurait tourné à Paris pour Kylian Mbappé !

Publié le 26 juillet 2021 à 22h45 par Th.B.

Bien que le club affirme par la voix de son président Nasser Al-Khelaïfi que Kylian Mbappé ne sera jamais « vendu » et qu’il ne partira pas, la tendance serait bien différente en interne au sein de la direction du PSG. Explications.

Et si le PSG finissait par baisser les armes dans le feuilleton Kylian Mbappé ? Alors que l’attaquant du Paris Saint-Germain où il est contractuellement lié jusqu’en juin 2022, refuserait de rallonger son contrat, Nasser Al-Khelaïfi campe sur ses positions et a récemment confié à L’Équipe le message suivant. « Je vais être clair : Kylian va rester à Paris, on ne va jamais le vendre et il ne partira jamais libre. Je ne donne jamais de détails dans les médias sur des négociations en cours. Tout ce que je peux dire est que ça avance bien. J'espère qu'on trouvera un terrain d'entente. C'est Paris, c'est son pays ». Une déclaration pleine d’optimisme, mais est-elle réaliste pour le PSG ?

La page Mbappé bientôt tournée au PSG ?