PSG : L’avertissement pour un gros transfert en Ligue 1 !

Parmi les dossiers mercato pour le PSG, le cas Maghnes Akliouche est suivi de près. Dans sa volonté de renforcer son effectif, le club de la capitale devra travailler fort pour réussir à ramener le Monégasque dans la capitale. Formé au club de la Principauté, il a progressé ces dernières années et suscite de plus en plus d'intérêt.

Déjà tourné vers son prochain mercato, le PSG a coché Maghnes Akliouche dans sa liste de recrues potentielles. Le vice-champion olympique en titre est conscient de l'intérêt que le PSG lui porte mais pour l'heure, il est difficile d'imaginer son avenir à Paris. Ce n'est d'ailleurs pas forcément la piste envisagée.

Le PSG est prévenu

Interrogé dans Téléfoot, le directeur sportif de l'AS Monaco Thiago Scuro assure que le PSG devra faire de gros efforts. « C’est logique que des clubs s’intéressent à lui, c’est normal. C’est un joueur de Monaco et ça ne va pas être facile de le faire partir d’ici » déclare-t-il.

Un dossier difficile pour le PSG

L'été dernier, le PSG avait déjà eu du mal à boucler les dossiers en accueillant seulement quatre recrues. Il faudra arriver avec une sérieuse proposition pour convaincre Maghnes Akliouche de signer au PSG dans les prochaines années, lui qui est encore sous contrat jusqu'en 2028.