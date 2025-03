«Messi faisait peur» : Un ancien du PSG balance !

Alexis Brunet

Pendant deux saisons, Lionel Messi a été un joueur du PSG après son départ compliqué du FC Barcelone. Mais avant cela, l’Argentin a souvent croisé la route du champion de France en Ligue des champions. La Pulga a d’ailleurs fait très peur à Jérémy Ménez lors d’un match de C1 en 2013, entre le Barça et Paris.

Cette saison, le PSG ne semble pas avoir de vraies stars en attaque. Le club de la capitale s’est plutôt construit une véritable équipe, ce qui tranche avec les saisons précédentes. En effet, il y a encore peu, le champion de France pouvait notamment se permettre d’aligner une attaque composée de Lionel Messi, de Neymar ou bien encore de Kylian Mbappé.

Lionel Messi sera resté deux ans au PSG

Entre Kylian Mbappé, Neymar et Lionel Messi, c’est l’Argentin qui sera resté le moins longtemps au PSG. Le champion du monde 2022 a passé deux saisons à Paris, mais l’histoire d’amour n’a jamais vraiment pris, contrairement à ce qu’avait connu l’attaquant au FC Barcelone. Aujourd’hui à l’Inter Miami, Messi envoie d’ailleurs encore souvent des pics au champion de France, affirmant qu’il a très mal vécu ses deux années parisiennes.

Messi a fait peur à Jérémy Ménez

Mais avant d’être un joueur du PSG, Lionel Messi a été l’un de ses adversaires avec le FC Barcelone. Les deux clubs ont souvent été opposés en Ligue des champions et l’Argentin a souvent été décisif. Pour L’Équipe, Jérémy Ménez a notamment raconté une anecdote sur un match entre Paris et le Barça en 2013. Une époque où Messi faisait particulièrement peur. « Il m'avait vraiment impressionné en 2013, quand j'étais au PSG et qu'on avait été éliminés par le Barça en quarts de la Ligue des champions (2-2, 1-1). Au retour, on était hyper contents de voir qu'il commençait sur le banc à cause de sa blessure (à la cuisse). Finalement, il est entré en jeu (à la 62e) et il a rapidement fait la différence (une de ses accélérations a abouti au but de Pedro à la 71e, qui a permis au Barça de se qualifier). À l'époque, sa simple présence sur le terrain faisait peur à ses adversaires et donnait confiance à ses coéquipiers. »