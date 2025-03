FC Nantes : Le gros transfert qui va faire parler cet été !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Cet hiver, et malgré les nombreux clubs intéressés, le FC Nantes a refusé de se séparer de Moses Simon. Arrivé à l’été 2019 en provenance de Levante, l’attaquant âgé de 29 ans est depuis un élément incontournable pour les Canaris, qui pourraient tout de même devoir se résoudre à le laisser partir l’été prochain.

Avec 6 buts et 7 passes décisives, Moses Simon est un des maillons forts du FC Nantes. Ce qui explique pourquoi les dirigeants du club n’ont pas voulu s’en séparer en cours de saison. Car, d’après les informations de L’Équipe, les Canaris ont été attaqués pour l’international nigérian (72 sélections, 9 buts) cet hiver. Des formations françaises, anglaises, turques et saoudiennes étaient intéressées.

Vers un départ de Simon l'été prochain ?

Mais le FC Nantes ne voulait pas laisser partir un joueur qui aura un rôle important dans la course au maintien. Toutefois, le quotidien sportif ajoute que la question d’un départ de Moses Simon risque de se poser l’été prochain, alors qu’il n’aura plus qu’un an de contrat, lui qui est lié au club jusqu’en juin 2026. Reste à savoir quelle sera la volonté de l’attaquant âgé de 29 ans, qui ne semble pas forcément pressé de partir.

« Tu peux être dans un plus grand club, ne pas jouer et ne pas être content »

« Quand tu aimes ton club, que tu t'entends bien avec tout le monde, tu peux rester, donc ce n'est pas un souci. Pour l'instant, dans ma tête, je suis bien là. Tu peux être dans un plus grand club, ne pas jouer et ne pas être content. Jouer la Coupe d'Europe, bien sûr, c'est quelque chose, j'ai déjà connu mais si ça ne vient pas... Mon boulot, c'est Nantes, après je ne sais pas (rires). J'espère aussi jouer une première Coupe du monde en 2026. En 2018, j'étais blessé, et en 2022, on ne s'était pas qualifiés », a confié Moses Simon, dans un entretien accordé à L'Équipe.